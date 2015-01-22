У Росії завели свою кримінальну справу за фактом обстрілу зупинки в Донецьку

Про це йдеться у повідомленні керівника головного слідчого управління Слідчого комітету Росії Владимира Маркіна, розміщеному на сайті відомства.

«Головним слідчим управлінням СК РФ за фактом обстрілу зупинки громадського транспорту в місті Донецьку, в результаті якого загинули мирні громадяни, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 356 КК РФ (вбивство двох і більше осіб, застосування заборонених засобів і методів ведення війни)», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що за даними слідства, 22 січня, близько 8.30, пасажирська зупинка в місті Донецьку була обстріляна з мінометів.

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В результаті обстрілу убито не менш як 8 мирних жителів, 12 дістали поранень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, близько 8.30 ранку бойовики завдали вогневого удару по зупинці громадського транспорту в Ленінському районі міста Донецька.

"Місце обстрілу знаходиться на значній відстані – більш як 20 км - від території, де відбуваються бойові дії в аеропорту м. Донецька. Таким чином, зброя була використана бойовиками умисне саме проти цивільного населення", - підкреслили в прокуратурі Донецької області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За різними даними, загинули від 7 до 13 осіб.