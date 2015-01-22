Прокуратура кваліфікувала як теракт обстріл зупинки в Донецьку

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Як зазначили у прес-службі «сьогодні, 22 січня, близько 8.30 ранку, бойовики терористичної організації «ДНР» завдали цілеспрямованого вогневого удару по зупинці громадського транспорту у Ленінському районі міста Донецька». «Маючи достовірну інформацію, про те, що у цьому районі знаходяться лише цивільні особи, терористи нанесли декілька прицільних ударів по мирним мешканцям. Бойовики використали зброю знищення на відстані понад 20 км від аеропорту м. Донецька, де відбуваються основні зіткнення», - додали у прокуратурі.

Читайте такожЗМІ: У Донецьку бойовики обстріляли зупинку, загинули 13 мирних жителів (фото, відео)

При цьому зазначається, що оскільки обстріл району триває, кількість жертв встановлюється. Наразі, відомо про 7 загиблих, серед яких більшість – жінки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України (Терористичний акт).

Розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області.