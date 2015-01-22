Екс-прем'єра Азарова побачили у приватній клініці в Москві (відео)

Екс-прем'єра України Миколу Азарова, який знаходиться у розшуку, бачили у приватній клініці "Медсі" у Москві.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" повідомив російський журналіст Сакен Аймурзаєв.

"Добрі люди прислали мені це відео. Розшукуваний колишній прем'єр України спокійно прогулюється коридором приватної клініки "Медсі "в Москві. Клініка належить АФК-Система Володимира Євтушенкова", - написав журналіст.

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Він опублікував відео, на якому видно, як розшукуваний владою України та Інтерполом Микола Азаров йде по коридору клініки. При цьому він виглядає цілком здоровим і одягнений в діловий костюм.