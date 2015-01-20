Азарова постановили взяти під варту

Таким чином, обрання вказаного запобіжного заходу надає змогу слідчим Генпрокуратури вимагати екстрадицію Азарова з території Російської Федерації, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожБудинок Азарова в центрі Києва знаходиться під арештом – ГПУЯк повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники», зокрема - Азаров.

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

12 січня 2015 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Миколу Азарова і ще декількох осіб.

16 січня генпрокурор Віталій Ярема заявив, що Генеральна прокуратура готує пакет документів для початку процедури екстрадиції з РФ Януковича, Азарова й інших українських високопосадовців, яких Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.