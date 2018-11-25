"Загроза повномасштабного воєнного конфлікту": український посол закликав США відреагувати на атаку росіян в Азові
Неправомірне застосування сили з боку РФ по відношенню до кораблів та персоналу ВМС ЗС України є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України у США Валерій Чалий.
"Такі дії в Чорному та Азовському морях не тільки порушують міжнародно-правові норми, але й несуть в собі загрозу повномасштабного військового конфлікту та безпеці держав Чорноморського регіону", - написав Чалий.
"Негайно звернулися до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору. Запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого Стратегічного партнера", зазначив посол у дописі.