Путін відреагував на воєнний стан в Україні
Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Вони обговорили атаку й захоплення українських кораблів поблизу Керченської протоки, повідомляє прес-служба Кремля.
У повідомленні наголошується, що розмова відбулася за ініціативою Меркель. Так, Путін назвав "провокаційними" дії української сторони й заговорив про грубе порушення "норм міжнародного права" її військовими кораблями.
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"Висловлено серйозну заклопотаність у зв'язку з рішеннями Києва про приведення своїх Збройних сил у повну боєготовність й оголошенням воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Також президент Росії у розмові з німецьким канцлером традиційно поклав всю провину за подію на владу України. "Все це явно зроблено з урахуванням передвиборної кампанії в Україні", - переконаний Путін.
"Путін висловив сподівання, що Берлін вплине на українську владу для того, щоб утримати її від подальших непродуманих кроків", - йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України увечері 26 листопада підтримала введення воєнного стану в низці областей України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.