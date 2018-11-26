Опубліковано текст закону "Про введення воєнного стану в Україні"

У ніч на 26 листопада на засіданні РНБО Порошенко запропонував ввести воєнний стан, у зв'язку з агресією Російської Федерації в Азовському морі.

Офіційний портал Верховної ради України опублікував прийнятий 276 голосами "за" Закон про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №9338.

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"Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

2. У період дії воєнного стану, введеного зазначеним Указом Президента України,часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування", - вказано у документі.

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У ніч на 26 листопада на засіданні РНБО Порошенко запропонував ввести воєнний стан, у зв'язку з агресією Російської Федерації в Азовському морі. Після рішення Радбезу спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скликав позачергове засідання Верховної Ради на понеділок, 26 листопада, о 16:00.

Президент Петро Порошенко, у свою чергу, ввів у дію рішення і вніс у Верховну Раду законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченського протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь". Для цього російські перегородили рух під Кримським мостом танкером і навіть вдалися до тарану буксира прикордонним кораблем "Дон". Увечері того ж дня російські кораблі напали на них і захопили, при цьому поранивши щонайменше шістьох українських моряків.