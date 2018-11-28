"Якщо захочуть немовлят на сніданок – їм подадуть": Путін лицемірно розскиглився щодо потурання Заходу Україні

Путін звинуватив українську владу в "продажу антиросійських настроїв" і назвав політику Заходу "короткозорою".

Президент Росії Володимир Путін вважає, що керівництву України "за "антиросійські настрої" "все сходить з рук".

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на інвестиційному форумі "Росія кличе!".

"Сьогодні київська влада продає антиросійські настрої, іншого нічого не залишилося. Таке враження, що, чого вони не зроблять, їм все сходить з рук. Якщо вони зажадають немовлят на сніданок, їм, напевно, подадуть і немовлят, і скажуть, що вони хочуть їсти, і з цим нічого не поробиш. Але це дуже короткозора політика, тому що вона розслабляє українське керівництво таким чином, що не спонукає до нормальної і політичної роботи всередині країни і до нормальної економічної політики", - сказав Путін.

Як повідомлялося, Путін також звинуватив президента України Петра Порошенка в організації «провокації» в Керченській протоці.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", яка здійснювала плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь.

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У командуванні ВМС України зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, 24 - опинилися у полоні.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, в Сімферополі підконтрольний окупантам суд вже заарештував 15 українських моряків. Їх звинувачують у незаконному перетинанні кордону за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу Росії.

Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини щодо необхідності захисту і звільнення захоплених Росією українських моряків.