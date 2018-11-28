Путін уперше прокоментував атаку Росії в Керченській протоці: звинуватив Порошенка

Президент РФ стверджує, що стався "прикордонний інцидент - не більше за те".

Президент Росії Володимир Путін звинуватив президента України Петра Порошенка в організації «провокації» у Керченській протоці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на інвестиційному форумі "Россия кличе!".

"Що стосується цього інциденту в Чорному морі. Це, безумовно, провокація, яка організована чинною владою, думаю, і президентом чинним, напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року. Рейтинг чинного президента знаходиться десь на п'ятій сходинці, і у нього є шанси не увійти у другий тур, тому потрібно щось робити, щоб ситуацію загострити і створити непереборні перешкоди для його конкурентів, насамперед з опозиції", - заявив Путін.

Він стверджує, що стався "прикордонний інцидент - не більше за те".

"А що було в 2014 році, коли Крим вирішив приєднатися до Росії? Це ж зовсім інша історія, масштабна або тяжка – події "громадянської війни" в Україні на "південному сході", на Донбасі, в Луганській області, із застосуванням урядових військ , танків, важкої артилерії і навіть авіації. Війна, по суті, - і жодного воєнного стану не вводилося", - сказав Путін.

Він підкреслив, що зараз, після "невеликого інциденту", ввели воєнний стан у країні, і "це, очевидно, робиться напередодні президентських виборів".

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", яка здійснювала плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС України зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, 24 - опинилися у полоні.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, в Сімферополі підконтрольний окупантам суд вже заарештував 15 українських моряків. Їх звинувачують у незаконному перетинанні кордону за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу Росії.

Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини щодо необхідності захисту і звільнення захоплених Росією українських моряків.