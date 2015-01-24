Аваков: Правоохоронці затримали мера Дебальцевого



Про це в п'ятницю ввечері повідомляє прес-служба МВС.

Раніше він зімітував своє викрадення, а пізніше зробив спробу дестабілізувати роботу державних установ міста, посіяти паніку серед жителів, заявивши, що місто оточене, зазначає глава МВС Арсен Аваков.

23 січня співробітники МВС спільно з СБУ затримали Проценка у місті Світлодарськ Донецької області. Він переховувався з липня 2014 року.

Читайте такожВ Дебальцевому бойовики обстріляли будівлю міськвідділу міліції

"Раніше його дружина заявила, що він викрадений невідомими особами, і за її заявою було відкрито кримінальне провадження за ст. 146 КК України. Однак правоохоронним органам було відомо, що він безпосередньо організовував проведення референдуму про створення "ДНР", брав участь у створенні так званої Дебальцевської народної дружини, організовував блокпости сепаратистів", - зазначено в повідомленні.

Після визволення Дебальцевого від бандитів "ДНР" мер Проценко зник, імітуючи своє викрадення. Кілька днів тому він з'явився в місті Дебальцеве і заявив, що він міський голова і приступає до виконання своїх службових обов'язків. 22 січня Проценко зробив спробу дестабілізувати роботу державних установ міста, посіяти паніку серед жителів, заявивши, що місто оточене", – зазначив Аваков.