Гройсман закликає світ обмежити Росії право на вільне судноплавство

Україна очікує від міжнародних партнерів дуже різкої та жорсткої реакції по відношенню до агресора.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає міжнародне співтовариство у зв’язку з актом агресії проти України в районі Керченської протоки обмежити Росії право на вільне судноплавство.

Про це Гройсман заявив на брифінгу за результатами переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

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«Консультації зараз тривають. Ми очікуємо зараз від наших міжнародних партнерів дуже різкої та жорсткої реакції по відношенню до агресора, яку б він назву не мав», - сказав він.

На переконання Гройсмана, «єдиним правильним варіантом у цих діях має бути дзеркальність по відношенню до Росії. Якщо Росія забороняє вільне судноплавство, наприклад, то весь цивілізований світ має вжити дзеркальні заходи щодо Росії».

Раніше повідомлялося, що Україна звертатиметься до світової спільноти щодо закриття Босфорської протоки у зв'язку із захопленням російськими військовими українських суден та моряків після нападу в Керченській протоці.