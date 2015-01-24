Росія використовує Донбас як військовий полігон - Горбулін

Росія використовує конфлікт на сході України для випробування нової зброї, відпрацювання нових тактичних прийомів ведення бойових дій і отримання військовими частинами і підрозділами бойового досвіду.

Про це у статті для ZN.UA пише радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України, доктор технічних наук, професор Володимир Горбулін.

Він нагадує, що на Донбасі воювали сили спецназу майже з усіх регіонів Росії, за ротаційною схемою в зоні конфлікту діють і підрозділи повітрянодесантних військ, морської піхоти.

"Таким чином, Росія використовує східну Україну як великий полігон, на якому відточує на практиці нові методи і засоби ведення війни", - зазначає Горбулін.

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Окрім суто класичних військових методів, Росія в рамках "гібридної війни" мало не вперше масштабно використала концепцію "війни трьох кварталів", зазначає експерт. Суть концепції полягає в тому, що сучасний воїн повинен бути готовий: в одному кварталі - вести загальновійськовий бій, у другому - здійснювати поліцейські функції, у третьому - виконувати гуманітарні місії, підкреслює Горбулін.