САП викликає екс-керівника ДФС Продана на допит 30 листопада

У прокуратурі зазначають, що інформація про перебування Продана в німецькій клініці ще не знайшла підтвердження у передбачений процесуальним законодавством спосіб.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликає колишнього виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана на допит 30 листопада.

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Про це йдеться у повідомленні на сторінці САП у Facebook.

"Ним та його адвокатами отримано повідомлення про виклик на 30 листопада на 09.00 до приміщення НАБ України для проведення з ним процесуальних дій в межах провадження за ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Також у САП наголосили, що Продан, попри обіцянки "негайно" прибути до прокуратури після повернення до України з Німеччини, в аеропорту "Бориспіль" 26 листопада відмовився отримати повістку про виклик на 12.00 того ж дня і не прийшов ані до прокурорів САП, ані до детективів Національного антикорупційного бюро України.

У прокуратурі наголосили, що Продан тричі викликався на допит на 8, 15 та 20 листопада, але не з’явився та дотепер не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин своєї неявки.

Також у САП відзначили, що опубліковані у публічній площині твердження про нібито перебування Продана за кордоном на лікуванні та надання захисниками фотокопій аркушу паперу на німецькій мові про нібито перебування Продана з 15 по 21 листопада у клініці Байройт (ФРН) дотепер не знайшли свого підтвердження у передбачений процесуальним законодавством спосіб, при цьому про місце перебування з 21 по 25 листопада взагалі не надано жодної інформації.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують ймовірні правопорушення Продана.

29 серпня стало відомо, що генпрокурор передав до САП частину матеріалів кримінального провадження щодо Продана. Йдеться про нібито придбання і будівництво нерухомості через підставних осіб в Україні і Туреччині.

5 вересня Продан за власним бажанням звільнився з ДФС і повідомив про намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника фіскальної служби.

13 листопада він написав у Facebook, що не може приходити на допити до САП, оскільки перебуває за кордоном на лікуванні.

16 листопада у САП повідомили про вручення підозри Продану у незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 ККУ). Продан підозрюється у набутті за час роботи "на посадах в.о. заступника та голови ДФС" з липня 2016 року по червень 2018 року у власність понад 89 млн грн, за які "для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів".

З метою приховування належності дійсного власника реєстрація права власності здійснювалась на близьку особу. Серед придбаних об’єктів: 2 квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн. Також слідство перевіряє причетність Продана до придбання інших об’єктів нерухомості у Києві та люксових автомобілів.

26 листопада Продан заявив, що повернувся до Києва після лікування у баварській клініці.

Кабінет міністрів призначив Продана в.о. голови ДФС у липні 2016 року. У 2014-2016 роках він очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.