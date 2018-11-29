Адвокат Полозов координуватиме позицію щодо звільнення українських моряків - Клімкін

Глава МЗС наголошує, що захоплені російськими військовими українські матроси і офіцери є військовополоненими.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що російський адвокат Микола Полозов координуватиме роботу міжнародно-правової позиції групи адвокатів з метою звільнення захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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"Все, що ми зараз зробили - це через наших кримськотатарських друзів зробили угоду щодо адвокатів для кожного, і поки що Микола Полозов буде координувати цю роботу", - заявив Клімкін.

"Ми домовились, дали йому також правову позицію", - додав гдава МЗС та додав, що Полозов "формально не старший, але буде координувати міжнародно-правову позицію, оскільки вони (українські моряки) є військовополоненими". Глава МЗС наголосив, що 24 українських моряків були захоплені в результаті акту агресії Росії. Як сказав глава МЗС, Полозов має розпочати перші зусилля з метою звільнення захоплених українців.