На Полтавщині триває боротьба із корупцією

Так керівник області відреагував на затримання начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької державної податкової інспекції Державної фіскальної служби України в Полтавській області. Правоохоронці затримали полковника податкової міліції Володимира Бурлаченка прямо в робочому кабінеті, коли він отримував хабар у розмірі 500 тисяч гривень.

— Затримання полковника податкової міліції — це лише початок повномасштабної і безжальної боротьби з корупцією в Полтавській області, — наголосив Валерій Головко. — Ця боротьба буде безкомпромісною. Від правосуддя не заховається жоден корупціонер! Уникнути покарання не допоможуть ні зв’язки, ні посади, ні тим більше гроші. Громада області буде свідком того, як державні і правоохоронні органи, фіскальні служби регіону очищатимуться від корупціонерів. Прокуратора, правоохоронні органи, Служба безпеки України в Полтавській області мають продемонструвати принциповість у цьому питанні. Я вважаю, що провина за такі кричущі факти корупції лежить і на керівниках конкретних структур, а тому вимагатиму притягти до відповідальності і їх.

Валерій Головко також закликав і полтавців долучитися до боротьби з корупцією. І для початку перестати платити гроші тим, хто їх вимагає, а про подібні випадки повідомляти правоохоронним органам.

Читайте такожКожен третій українець підтримує ідею розстрілу за корупцію - опитування— Провівши сьогодні нараду з представниками силових структур області, я дав чітке доручення виявляти факти хабарництва і реагувати на звернення громадськості, — додав Валерій Головко. — Особливу увагу правоохоронці приділятимуть корупційним схемам та хабарництву у сфері земельних відносин. Бо лише факти затримання корупціонерів свідчитимуть, що правоохоронці працюють на користь громади. А полтавців прошу бути небайдужими і реагувати на спроби нечистих на руку чиновників обкладати їх «даниною». Ще раз наголошую, що боротьба з корупцією в полтавській області буде не декларацією намірів, а реальною і жорсткою.