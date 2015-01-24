На Полтавщині триває боротьба із корупцією
Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко пообіцяв, що до відповідальності притягнуть кожного, хто намагатиметься нажитися за рахунок громади чи бізнесу.
Так керівник області відреагував на затримання начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької державної податкової інспекції Державної фіскальної служби України в Полтавській області. Правоохоронці затримали полковника податкової міліції Володимира Бурлаченка прямо в робочому кабінеті, коли він отримував хабар у розмірі 500 тисяч гривень.
— Затримання полковника податкової міліції — це лише початок повномасштабної і безжальної боротьби з корупцією в Полтавській області, — наголосив Валерій Головко. — Ця боротьба буде безкомпромісною. Від правосуддя не заховається жоден корупціонер! Уникнути покарання не допоможуть ні зв’язки, ні посади, ні тим більше гроші. Громада області буде свідком того, як державні і правоохоронні органи, фіскальні служби регіону очищатимуться від корупціонерів. Прокуратора, правоохоронні органи, Служба безпеки України в Полтавській області мають продемонструвати принциповість у цьому питанні. Я вважаю, що провина за такі кричущі факти корупції лежить і на керівниках конкретних структур, а тому вимагатиму притягти до відповідальності і їх.
Валерій Головко також закликав і полтавців долучитися до боротьби з корупцією. І для початку перестати платити гроші тим, хто їх вимагає, а про подібні випадки повідомляти правоохоронним органам.
Читайте такожКожен третій українець підтримує ідею розстрілу за корупцію - опитування— Провівши сьогодні нараду з представниками силових структур області, я дав чітке доручення виявляти факти хабарництва і реагувати на звернення громадськості, — додав Валерій Головко. — Особливу увагу правоохоронці приділятимуть корупційним схемам та хабарництву у сфері земельних відносин. Бо лише факти затримання корупціонерів свідчитимуть, що правоохоронці працюють на користь громади. А полтавців прошу бути небайдужими і реагувати на спроби нечистих на руку чиновників обкладати їх «даниною». Ще раз наголошую, що боротьба з корупцією в полтавській області буде не декларацією намірів, а реальною і жорсткою.