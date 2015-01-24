У Міноборони спростували інформацію про захоплення бойовиками Червоного Партизана

У Міністерстві оборони заявляють, що інформація про захоплення бойовиками населеного пункту Червоний Партизан не відповідає дійсності.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міноборони, за даними штабу АТО, «інформація, яка розповсюджена на деяких Інтернет-порталах щодо залишення Збройними силами України блокпостів та захоплення незаконними збройними формуваннями населеного пункту Червоний Партизан не відповідає дійсності. Обстановка стабільна. Всі наші війська в районі населеного пункту Горлівка знаходяться на позиціях».

На Донецькому напрямку сили АТО ведуть активні дії. Виконують поставлені завдання на підступах до Оленівки у загальному напрямку на Донецьк, йдеться у повідомленні.

На інших ділянках лінії зіткнення ситуація переуває під контролем України.

Читайте такожНаступ бойовиків на Донбасі підтримують російські війська – генсек НАТОЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук написав, що терористи захопили Червоний Партизан Донецької області. Після невдалих штурмів і понесених на ділянці Красногорівка – Авдіївка втрат командування російсько-терористичних військ перенесло зусилля на північ від цієї ділянки, атакувавши з рубежу Озеряновка – Михайлівка в напрямі на Троїцьке.

У результаті бою супротивник просунувся уперед і зайняв Червоний Партизан, проте просунутися до Троїцького не зміг, потрапивши під удар української артилерії, зауважив Тимчук.