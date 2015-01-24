Бойовики захопили Красний Партизан - Тимчук

Терористи захопили Красний Партизан Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, ситуація в зоні конфлікту на Донбасі продовжує залишатися дуже напруженою. Після невдалих штурмів і понесених на ділянці Красногорівка – Авдіївка втрат командування російсько-терористичних військ перенесло зусилля на північ від цієї ділянки, атакувавши з рубежу Озеряновка – Михайлівка в напрямі на Троїцьке. В результаті бою супротивник просунувся уперед і зайняв Красний Партизан, проте просунутися до Троїцького не зміг, потрапивши під удар української артилерії.

Читайте такожЗа ніч бойовики 27 разів обстріляли українських військових і населені пункти

Водночас супротивник стягує сили в районі Ясинуватої. У цей район (між Ясинуватою і Пантилеймонівкою) прибула тактична група російсько-терористичних військ (за попередніми даними - зведена БТГ з посиленою танковою ротою зі складу однієї з мотострілкових бригад Західного військового округу РФ). У складі тактичної групи – до 25 бойових броньованих машин (ББМ, включаючи БТР-80 і БМП-2), а також двохбатарейного змішаного артилерійського дивізіону (6 гаубиць Д-30 і 6 установок РСЗВ БМ-21 «Град»).