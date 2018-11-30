САП просить суд взяти Продана під варту, вимагають 89 мільйонів гривень застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура мотивує своє звернення тим, що Продан чотири рази не з'являвся на допити.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Солом’янського районного суду Києва з клопотанням про обрання для колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 89 млн грн.

Як повідомляє прес-служба САП, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурора САП провели допит Продана у кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення.

«Як і очікувалось, підозрюваний, порушуючи обіцянки у публічній площині про надання показань та документів по суті врученої підозри одразу по поверненню до України, від надання показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України, жодних документів на обґрунтування своїх доводів по суті підозри не надав», - заявили у САП.

Продан і його захисники не надали жодних підтверджуючих документів щодо поважності причин його відсутності на території України, у тому числі про проходження лікування та неявок на виклики до САП. При цьому в САП нагадали, що прокурори чотири рази у встановленому законом порядку на 8, 15, 20 та 26 листопада викликали Продана як підозрюваного.

«Враховуючи викладене, сьогодні САП звернулась до Солом’янського районного суду Києва із клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 89 млн грн, що відповідає сумі ймовірного незаконного збагачення», - наголосили у прокуратурі.

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У САП нагадали, що Продан підозрюється у набутті за час роботи з липня 2016 року по червень 2018 року у власність грошових коштів у сумі понад 89 млн грн, за які для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів. З метою приховування належності дійсного власника реєстрація права власності здійснена на близького товариша.

За ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України (набуття службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також передача нею таких активів будь-якій іншій особі, вчиненими службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують ймовірні правопорушення Продана.

29 серпня стало відомо, що генпрокурор передав до САП частину матеріалів кримінального провадження щодо Продана. Йдеться про нібито придбання і будівництво нерухомості через підставних осіб в Україні і Туреччині.

5 вересня Продан за власним бажанням звільнився з ДФС і повідомив про намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника фіскальної служби.

13 листопада він написав у Facebook, що не може приходити на допити до САП, оскільки перебуває за кордоном на лікуванні.

16 листопада у САП повідомили про вручення підозри Продану у незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 ККУ). Продан підозрюється у набутті за час роботи "на посадах в.о. заступника та голови ДФС" з липня 2016 року по червень 2018 року у власність понад 89 млн грн, за які "для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів".

З метою приховування належності дійсного власника реєстрація права власності здійснювалась на близьку особу. Серед придбаних об’єктів: 2 квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн. Також слідство перевіряє причетність Продана до придбання інших об’єктів нерухомості у Києві та люксових автомобілів.

26 листопада Продан заявив, що повернувся до Києва після лікування у баварській клініці.

Кабінет міністрів призначив Продана в.о. голови ДФС у липні 2016 року. У 2014-2016 роках він очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.