Луценко пообіцяв закрити спортклуби, які постачають "тітушок" та покарати їхніх керівників

Луценко застеріг власників спортивних клубів Одещини від участі членів цих клубів у вуличних протистояннях.

Спортивні клуби, які постачають "тітушок" будуть закриті, а їхні керівники покарані.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на нараді керівництва правоохоронних органів в Одесі.

“Ми також будемо відпрацьовувати виконавців. Охоронні структури області, спортивні школи мають усвідомити, що наявність їхніх працівників та відвідувачів на силових акціях на вулицях відізветься власне для цих структур та їхніх власників. Якщо знайдеться "тітушка", то відповідати буде і його клуб, і власник клубу. Те ж саме стосується і охоронних структур — відповідатиме і охоронна фірма, і її власник”, - сказав генпрокурор.