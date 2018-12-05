Екс-посол США розкритикував ідею Порошенка про кораблі НАТО в Азовському морі

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що відправка кораблів НАТО до Азовського моря могла б викликати конфлікт між Альянсом і Росією в умовах, коли географічне положення Росії є більш вигідним.

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що відправка американських військових кораблів в Азовське море зашкодила би Україні і могла би спровокувати конфлікт між НАТО та Росією.

Раніше президент України Петро Порошенко закликав НАТО відправити кораблі до Азовського моря, пише "Голос Америки".

"Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що країни НАТО зараз готові розмістити військові кораблі в Азовському морі, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку", - сказав Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Дана ідея не отримала підтримки від колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера.

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Пайфер вважає, що відправка кораблів НАТО до Азовського моря могла би викликати конфлікт між Альянсом і Росією в умовах, коли географічне положення Росії є більш вигідним.

Також, за словами експерта, це порушить угоду між Росією і Україною, в якій є положення, згідно з яким кораблі третіх країн не можуть входити в води Азовського моря без дозволу як Росії, так і України.

«Я вважаю, що збереження цієї угоди і збереження її легітимності дуже важливе для України, тому що ця угода є основою для твердження України про те, що вона має право вільного входження в Азовське море. НАТО не має вдаватись до кроків для підриву легітимності цієї угоди», - підсумував Стівен Пайфер.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".