Адвокат Януковича вже готується подавати апеляцію на вирок суду

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Олександр Горошинський заявив, що суд порушив право Януковича на захист, оголосивши про закінчення судового слухання справи й пішовши ухвалювати вирок.

Адвокат екс-президента Віктора Януковича незадоволений рішенням суду, який пішов ухвалювати вирок у справі про держзраду їх підзахисного, і має намір подавати про апеляцію на майбутнє рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Януковича Олександр Горошинський заявив журналістам після засідання Оболонського райсуду столиці, судді якого пішли до кімнати для нарад ухвалювати вирок у справі.

Горошинський вважає, що суд повинен був організувати виступ Януковича з останнім словом через відеоконференцзв’язок з Ізраїлю, де він, як стверджують захисники, зараз нібито знаходиться на лікуванні.

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Разом з тим він додав, що організувати відеоконференцзв’язок з лікарнею в Ізраїлі не можна було, оскільки це заборонено правилами медзакладу.

Також Горошинський зазначив, що, незалежно від того, яким буде вирок, адвокати подаватимуть апеляцію.

“Дочекаємось рішення суду і після того будемо визначатися. Однозначно можу сказати, що у будь-якому випадку буде апеляційне провадження, оскільки одна зі сторін або обвинувачення, або захист буде незадоволена рішенням”, - спрогнозував Горошинський.

Також адвокати Януковича вважають, що заява головуючого у справі судді Владислава Дев’ятка про те, що у справі про держзраду вже відбулось 89 судових засідань, свідчить про те, що суд поспішає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, Янукович вкотре не вийшов на зв’язок з Оболонським райсудом Києва, де мав виступити з останнім словом у справі про держзраду.

Адвокати заявили, що екс-президент перебуває на лікуванні в Ізраїлі. За інформацією російських ЗМІ, у листопаді нібито Янукович травмував хребет і коліно під час гри у теніс.

Після цього колегія суддів відхилила клопотання захисника Януковича про призупинення судового розгляду справи у зв’язку з нібито хворобою екс-президента, і судді пішли до кімнати для нарад ухвалювати вирок.

Довідка УНІАН. Януковича звинувачують у державній зраді, пособництві представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

Прокурори просять суд призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.