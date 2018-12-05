Судді пішли до кімнати для нарад ухвалювати вирок Януковичу (відео)

Колегія суддів також відхилила клопотання захисника екс-президента Віктора Януковича про призупинення судового розгляду справи у зв’язку з нібито його хворобою.

Судді Оболонського райсуду Києва пішли до кімнати для нарад ухвалювати вирок екс-президенту Віктору Януковичу у справі про вчинення державної зради.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим колегія суддів відхилила клопотання захисника Януковича про призупинення судового розгляду справи у зв’язку з нібито хворобою екс-президента.

“Згідно зі статті 336 Кримінально-процесуального кодексу, судове провадження може здійснюватися шляхом відеоконференції. Враховуючи, що медичні довідки не містять даних про те, що Янукович не може виступати в суді, зокрема, там не зазначено, що в нього травмована голова або органи мовлення, суд не вбачає підстав для подальших перерв у судовому засіданні”, - сказав головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

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Також він додав, що сьогодні відбулося 89-те судове засідання у даній справі, і що на кожне засідання Януковичу направлялися повістки на всі відомі адреси його проживання, а також повістки публікувалися в “Урядовому кур’єрі”.

“Януковичу надавалися всі можливості прибути на судове засідання або брати участь у засіданнях через відеоконференцію. Зокрема, останнє слово Януковича призначалося на 12, 23 жовтня та 19 листопада. Без поважних причин на зв’язок він не вийшов”, - сказав Дев’ятко.

Він зазначив, що суд усвідомлює право Януковича мовчати і не нести за це відповідальності, оскільки це право гарантовано статтею 15 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтею 63 Конституції України.

“Суд переконує сторони обвинувачення і захисту, що така позиція Януковича прийнята судом, жодного упередженого ставлення до нього у суду не виникло. За встановлених обставин, беручи до уваги, що право Януковича на захист було реалізовано повною мірою, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення судом першої інстанції у даній справі”, - підсумував Дев’ятко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, Янукович вкотре не вийшов на зв’язок з Оболонським райсудом Києва, де мав виступити з останнім словом у справі про держзраду.

Адвокати заявили, що екс-президент перебуває на лікуванні в Ізраїлі.

За інформацією російських ЗМІ, у листопаді нібито Янукович травмував хребет і коліно під час гри у теніс.

Довідка УНІАН. Януковича звинувачують у державній зраді, пособництві представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Прокурори просять суд призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.