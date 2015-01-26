У Міністерстві фінансів працюватимуть консультанти з Канади та Німеччини

Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Я залучила до роботи адвоката й керівника апарату. І також попросила Канаду та Німеччину надати консультантів. Тепер у мене є два радники від вашого Федерального міністерства фінансів, (міністерства фінансів Німеччини). Вони допомагають мені перебудувати наше міністерство», - наводяться слова Яресько на сторінці у соціальній мережі Facebook з посиланням на інтерв'ю німецькому виданню «Die Welt».

За словами міністра, залучені консультанти проведуть співбесіди з її заступниками та керівниками департаментів, щоб оцінити ефективність роботи. «За таких складних обставин я просто не маю часу на це. Мені потрібно знати, що люди очікують, що можливо. Це зовсім інше середовище, інша атмосфера. У конференц-залі висять портрети міністрів фінансів України ще з радянських часів, наприклад. І коли я проводжу переговори, на мене ніби дивляться люди з минулого», - додала Яресько.

Читайте такожПереговори з МВФ щодо нової програми будуть завершені до 30 січня - ЯреськоЗа її словами, Міністерство фінансів вважається одним з найкращих, оскільки тут працює багато хороших фахівців, але організація роботи на рівні «минулого століття». «У перший день я отримала 3000 документів на підпис. Це зовсім не діло», - зазначила міністр.

Яресько переконана, що нинішній український уряд може досягти істотних результатів у боротьбі з корупцією. «Так, я твердо переконана в цьому. Мені допомагає те, що я виросла в Чикаго. Ми всерйоз беремося за боротьбу з корупцією. Ми будемо будувати систему правосуддя так, щоб вона нам в цьому допомогла. І ми повинні відправляти корупціонерів у в'язницю. Навіть Аль Капоне свого часу посадили у в'язницю, і це було важливим сигналом», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, український уряд в 2015 році запланував ряд кроків для зниження фінансування державного апарату майже на 4,5 млрд грн, серед яких скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади та інших державних органів на 20%, а також обмеження максимального місячного заробітку держслужбовців розміром в 7 мінімальних зарплат або 10 - при наявності економії фонду оплати праці.