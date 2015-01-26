Криза в Україні не має військового вирішення – генсек НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Столтенберг сказав журналістам після завершення позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.

„Кризі в Україні немає військового вирішення, тому ми єдині в підтримці всіх зусиль, спрямованих на мирне вирішення, яке базується на Мінських домовленостях”, - сказав Столтенберг.

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Генсек Альянсу наголосив, що НАТО підтримує економічні санкції, запроваджені Євросоюзом, США та іншими країнами.

„Сьогодні я буду зустрічатися з Могеріні і також будемо обговорювати серйозну ситуацію в Україні. Економічні санкції важливі, вони роблять зрозумілим для Росії та Кремля, що порушення міжнародного права, невиконання міжнародних зобов’язань мають ціну. І це важливо”, - підкреслив він.

На запитання стосовно збільшення допомоги Україні, Столтенберг відповів, що НАТО надає Україні практичну і політичну підтримку.

„Тільки сьогоднішнє засідання Комісії Україна-НАТО є сильним сигналом підтримки НАТО та всіх союзників. На додаток ми надаємо практичну допомогу, підтримуємо Україну, коли це стосується реформи у сфері оборони, реформи Збройних сил, ми також заснували трастові фонди, допомагаючи реформувати оборону, на додаток є траст, який надає медичну допомогу”, - повідомив він.