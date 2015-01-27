Польща може взяти участь у миротворчій операції в Україні

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні заявив глава підпорядкованого президенту Польщі Бюро національної безпеки (BBN) генерал Станіслав Козей в ефірі RMF FM.

Читайте такожПольща не братиме участі у збройному конфлікті на Донбасі - прем’єр-міністр"Немає таких намірів і планів. Якщо була якась міжнародна миротворча місія під егідою ООН або Європейського союзу, то, звичайно, будемо в цьому брати участь", - сказав він.

Генерал зазначив, що в нинішніх умовах Польща не може відправляти своїх військових в Україну, оскільки це було б порушенням національного законодавства. "Спрямування військових на війну не в союзницьких цілях, не в цілях оборони союзника, не в цілях оборони своєї країни знаходиться поза межами чинного законодавства", - сказав він, зазначивши, що це також створило б додаткові загрози.

"Це не справа страху (перед Росією). Це справа певної відповідальності в турботі за власну безпеку. Немає сенсу ризикувати, немає сенсу робити те, що не принесе ефекту, але буде мати величезні наслідки в контексті загроз", - сказав польський генерал.

Він також зазначив, що не бачить "ні потреби, ні необхідності" відправляти польських військових в Україну, і додав, що Україна не зверталася до Польщі з проханням надіслати своїх представників для участі в якійсь міжнародній місії.