Польща може взяти участь у миротворчій операції в Україні
Президент Польщі Броніслав Коморовський не планує відправляти в Україну польських військових для участі в бойових діях, але держава може взяти участь у миротворчій операції.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні заявив глава підпорядкованого президенту Польщі Бюро національної безпеки (BBN) генерал Станіслав Козей в ефірі RMF FM.
Читайте такожПольща не братиме участі у збройному конфлікті на Донбасі - прем’єр-міністр"Немає таких намірів і планів. Якщо була якась міжнародна миротворча місія під егідою ООН або Європейського союзу, то, звичайно, будемо в цьому брати участь", - сказав він.
Генерал зазначив, що в нинішніх умовах Польща не може відправляти своїх військових в Україну, оскільки це було б порушенням національного законодавства. "Спрямування військових на війну не в союзницьких цілях, не в цілях оборони союзника, не в цілях оборони своєї країни знаходиться поза межами чинного законодавства", - сказав він, зазначивши, що це також створило б додаткові загрози.
"Це не справа страху (перед Росією). Це справа певної відповідальності в турботі за власну безпеку. Немає сенсу ризикувати, немає сенсу робити те, що не принесе ефекту, але буде мати величезні наслідки в контексті загроз", - сказав польський генерал.
Він також зазначив, що не бачить "ні потреби, ні необхідності" відправляти польських військових в Україну, і додав, що Україна не зверталася до Польщі з проханням надіслати своїх представників для участі в якійсь міжнародній місії.