Польща виключила можливість участі своєї армії в конфлікті в Україні

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Польське радіо.

Коморовський таким чином прокоментував слова колишнього опозиціонера Збіґнєва Буяка, котрий заявив, що "було би фантастично, якби польські солдати змогли воювати в Донецьку".

За словами Коморовського, слова Буяка були несерйозними та загрозливими, тим паче, що вони пролунали від кандидата на посаду головнокомандувача збройних сил Польщі.

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Президент сказав, що авторитету Польщі не сприяє думка, що країна могла б окремо від Європейського союзу та НАТО розглядати сценарії розвитку політичного напрямку щодо України.

На думку президента, Україні сприятиме лише згуртованість Євросоюзу та НАТО у підтримці Києва в зміцненні суверенітету.