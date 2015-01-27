У співробітників ДАІ можуть відібрати їх легендарний символ - смугасту паличку
12:47, 27 січня 2015Політика
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У МВС розглядають можливість відмови від жезла працівників ДАІ.
Співробітники ДАІ можуть лишитись без жезла \УНІАН
Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, передає Еспресо.TV.
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"Сьогодні вийшла передача "Утеодін" з Майклом Щуром, в якій взяв участь і я. Обговорювали реформу міліції і в тому числі долю символу української корупції - жезла працівників ДАІ або по народному "смугастої палички".
Було висунуто сміливу ідею, - а чи не відмовитися нам взагалі від використання смугастої палички в тому вигляді в якому вона існує вже років 50. Я цю ідею підтримав і розвинув",- написав Геращенко.
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