У ПАРЄ не хочуть або бояться продовжувати санкції проти Росії - Ар'єв

Про це у повідомив депутат вів "Блоку Петра Порошенка", голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook..

"Ситуація в ПАРЄ непроста. Доволі багато делегатів не хоче або боїться продовжувати санкції проти Росії. Ми боремося! Включили всі можливі важелі", - написав Ар`єв.

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Він також повідомив, що голова російської делегації вже ходить і розповідає, що моніторинговий комітет ПАРЄ повернув їм право голосу.

"Брехня і маніпуляція, що не дивно від них. Рішення ухвалює ПАРЄ. При цьому у нас важлива перемога - більшість поправок від України враховані в резолюції Міграційного комітету по гуманітарній ситуації в Україні. Російські поправки майже всі провалили", - додав Ар`єв.