РФ пропонує обміняти санкції в ПАРЄ на звільнення Савченко - ЗМІ

Про це йдеться в статті Сергія Сидоренка "Савченко в обмін на санкції – нова пропозиція російської влади", пише Українська правда.

"Пропозиції росіян зводяться до того, що вони звільняють Савченко (і, можливо, ще декількох українців-заручників, утримуваних в РФ) в обмін на повне відновлення Росії в правах в рамах ПАРЄ", - йдеться в матеріалі.

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При цьому перший крок, за пропозицією росіян, повинні зробити саме українці.

Наразі українські депутати відповіли росіянам відмовою. Між тим шанс того, що РФ доб’ється успіху і більшістю голосів зніме з себе санкції, за нової позиції РФ суттєво виріс.