РФ пропонує обміняти санкції в ПАРЄ на звільнення Савченко - ЗМІ
20:59, 26 січня 2015Політика
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Російська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на неформальних консультаціях в Страсбурзі висунула умову звільнення з-під варти народного депутата Надії Савченко.
REUTERS
Про це йдеться в статті Сергія Сидоренка "Савченко в обмін на санкції – нова пропозиція російської влади", пише Українська правда.
"Пропозиції росіян зводяться до того, що вони звільняють Савченко (і, можливо, ще декількох українців-заручників, утримуваних в РФ) в обмін на повне відновлення Росії в правах в рамах ПАРЄ", - йдеться в матеріалі.
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При цьому перший крок, за пропозицією росіян, повинні зробити саме українці.
Наразі українські депутати відповіли росіянам відмовою. Між тим шанс того, що РФ доб’ється успіху і більшістю голосів зніме з себе санкції, за нової позиції РФ суттєво виріс.
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