Президентом ПАРЄ переобрана Анн Брассер

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ у своєму "Твіттері".

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"Енн Брассер була переобрана в якості президента ПАРЄ на другий річний термін", - сказано в повідомленні.