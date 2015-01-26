Президентом ПАРЄ переобрана Анн Брассер
15:13, 26 січня 2015Світ
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Чинний президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер переобрана на другий термін.
Анн Брассер переобрана головою ПАРЄ /Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ у своєму "Твіттері".
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"Енн Брассер була переобрана в якості президента ПАРЄ на другий річний термін", - сказано в повідомленні.
Anne Brasseur has been re-elected as President of the @CoE Assembly for a second one-year term. Congratulations! pic.twitter.com/XhllJoXDtg
- PACE news (@PACE_News) January 26, 2015
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