Президентом ПАРЄ переобрана Анн Брассер

15:13, 26 січня 2015
Світ
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Чинний президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер переобрана на другий термін.

Анн Брассер переизбрана главой ПАСЕ /Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ у своєму "Твіттері".

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"Енн Брассер була переобрана в якості президента ПАРЄ на другий річний термін", - сказано в повідомленні.

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