Перегляд історії є неприпустимим – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відвідування виставки «Концтабір Аушвіц – український вимір».

«Неприпустимим є ревізіонізм Другої світової війни і заяви про те, що Росія і без України перемогла б у Великій вітчизняній війні та Другій світовій війні, - сказав Яценюк. – Мільйони українців пліч-о-пліч з іншими народами боролися з нацизмом, і ми вимагаємо шанувати історію і тих, хто знищив чуму у Європі».

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Переглядаючи експонати виставки, глава уряду відзначив, що концтабір «Аушвіц» - це один з найстрашніших уроків історії, який не може бути забутим. «Наша спільна пам'ять, увага та скорбота повинна стати запорукою сильної держави, об’єднаної нації і повинні стати запорукою сильного майбутнього для України. Ми ще раз відзначаємо звитягу українських вояків, які звільняли «Аушвіц» та боролися за нацизмом», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2015 року виповнюється 70 років з дня визволення в’язнів табору смерті «Ащвіц» в Освенцімі, де за короткий час було знищено близько двох мільйонів людей, більшу частину з яких складали євреї. Цей день за рішенням ООН відзначається як Міжнародний день Голокосту – день пам’яті про чорну сторінку в історії людства і в історії єврейського народу, понад третину якого було знищено в роки Другої світової війни.