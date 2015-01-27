МЗС: Кучма залишиться офіційним представником України в контактній групі

Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс.

Читайте такожКучма: федералізація, яку пропонує Путін, зруйнує УкраїнуРаніше з'явилася інформація, що самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" розраховують на заміну представника України в переговорах на Віктора Медведчука. "Мені не відомо про ці переговори. Очевидно, якщо таке й сталося, то мова йшла про ту роботу, яка проводиться по звільненню заручників. А що стосується тристоронньої контактної групи, то офіційним представником України є екс-президент Леонід Кучма, і ніяких засідань тристоронньої контактної групи в тому форматі зустрічі, де присутні представники незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР", протягом останніх днів не відбувалося",- заявив Євген Перебийніс.