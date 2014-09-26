Кучма: Влада Росії думає, як їй вийти із ситуації на Донбасі більш-менш гідно

Екс-президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма переконаний, що конфлікт на Донбасі завершиться миром.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Кучма висловив у Харкові після вручення студентам Харківського національного аерокосмічного університету ім. Жуковського (ХАІ) іменних стипендій.

«Будь-яка війна завжди завершується миром. Там почали розуміти, що вони влізли в таку халепу, з якої виходу військового практично немає», - сказав Кучма.

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Він підкреслив, що 70% шахт на Донбасі затоплені та припинили роботу, підприємства-експортери працюють максимуму на 50% потужності, зруйнована інфраструктура, школи та дитячі садки, системи центрального теплопостачання, припинені соціальні виплати, тощо.

«Ті проблеми, які є вже перед цією територією, вони заставляють більше думати про мир, ніж про війну», - наголосив Кучма. На його думку, в Росії суспільство також починає підтримувати ідею миру.

«І в Росії суспільство до цього приходить вже. Думаю, і вище керівництво Росії думає, як з цієї ситуації вийти більш-менш достойно. Якщо казати, що торговельні санкції не діють на Росію — це не зовсім правда», - підсумував Кучма.