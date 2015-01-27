Світлодарську лікарню евакуюють в Артемівськ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації.

За даними департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, пацієнти не постраждали.

Крім того, у облдержадміністрації ухвалили рішення про евакуацію лікарні в місто Артемівськ, евакуація вже почалася.

Читайте такожСитуація в зоні АТО залишається найбільш напруженою в напрямку Дебальцевого - прес-центрРаніше у штабі АТО повідомляли про обстріл Світлодарська, зокрема лікарні. За даними штабу, обстріл вели бойовики з систем залпового вогню «Град». Водночас проросійські сепаратисти не коментують обстрілу на своїх сайтах.

За даними ООН, із середини квітня 2014 року в Україні загальна кількість людських жертв сягнула 5086 осіб. За період останнього загострення ситуації на сході України, з 13 до 21 січня, через бойові дії загинуло щонайменш 262 особи, зазначають у організації.