В Світлодарську бойовики обстріляли лікарню, є жертви

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО. У штабі назвали подію черговим терактом. "Терористи не зупинилися на кривавій драмі в Маріуполі і в черговий раз показали своє справжнє обличчя і цілі. Відомо, що обстріл медичного закладу неприпустимий, але керовані Росією найманці не налаштовані дотримуватися цивілізованих правил", - наголошується в повідомленні. У Прес-центрі відзначили, що дані про кількість постраждалих уточнюються.

Читайте такожБойовики можуть обстріляти "гумконвой" РФ, щоб створити привід для вторгнення в Україну - штаб АТОМіж тим, Громадське.tv повідомляє, що була обстріляна лікарня, в яку привозять всіх поранених з Дебальцевого - як цивільних, так і військових. Лікарня вийшла з ладу, в ній вибиті всі вікна включаючи операційну. Міна потрапила у двір лікарні, загинула співробітниця.

В даний час в Світлодарськ привезли 15 поранених бійців, їм надали першу допомогу. Звідти їх відправлять в Артемівськ.

З селища Миронівка під Дебальцевим привезли 17-річну дівчину з важкими травмами - вона опинилася під завалами будинку через обстріл.