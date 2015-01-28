Головний редактор LifeNews цинічно "пожартував" про Освенцім

15:01, 28 січня 2015
Політика
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Головний редактор російського пропагандистського телеканалу LifeNews Анатолій Сулейманов цинічно пожартував на рахунок Порошенко і Освенціма у своєму твіттері.

сулейманов / @TolyaSuleymanov

"Порошенко в студії LifeNews. Тільки він тут схудлий. Ніби після Освенціма повернувся", - написав Сулейманов, прикріпивши скріншот сюжету зі свого телеканалу.

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Пізніше після негативної реакції користувачів соцмереж головред LifeNews не вгамувався і продовжив "жартувати" на тему Освенціма.

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