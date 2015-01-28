Головний редактор LifeNews цинічно "пожартував" про Освенцім

Порошенко в студії LifeNews. Тільки він тут схудлий. Ніби після Освенціма повернувся pic.twitter.com/TMsGF4eVml - Anatoly Suleymanov (@TolyaSuleymanov) January 27, 2015

"Порошенко в студії LifeNews. Тільки він тут схудлий. Ніби після Освенціма повернувся", - написав Сулейманов, прикріпивши скріншот сюжету зі свого телеканалу.

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Пізніше після негативної реакції користувачів соцмереж головред LifeNews не вгамувався і продовжив "жартувати" на тему Освенціма.

Порошенко сьогодні відвідав Освенцим. А схудлим повернувся,бо зрозумів, що концтабір звільняли не українці, а армія СРСР! Чого гвалт підняли? - Anatoly Suleymanov (@TolyaSuleymanov) January 27, 2015