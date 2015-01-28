ПАРЄ ухвалила резолюцію: Росія має звільнити Савченко протягом 24 годин

Під час засідання зимової сесії Парламентська асамблея Ради Європи прийняла поправку до резолюції, щоб Росія звільнила українську льотчицю та члена української парламентської делегації в ПАРЄ Надію Савченко протягом 24 годин.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"ПАРЄ прийняла поправку до резолюції, в якій постановила звільнити Надію Савченко протягом 24 годин", - повідомив він.

ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій постановила звільнити Надію Савченко протягом 24 годин! #FreeSavchenko - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 28, 2015

Вибачайте, пишу на ходу. Поспішаю до АПУ на важливу міжн розмову. ПАРЄ ухвалила поправку до резолюції. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 28, 2015

Президент ПАРЄ Анн Брассер під час засідання запропонувала змінити положення проекту резолюції про звільнення Савченко. Зокрема, вона процитувала, що "Асамблея закликає російську владу звільнити пані Савченко протягом 24 годин і забезпечити її повернення в Україну або передати її третій стороні".

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Голова Моніторингового комітету ПАРЄ Штефан Шеннах повідомив, що комітет не заперечує проти прийняття цієї поправки.

В цілому за резолюцію проголосували 160 депутатів ПАРЄ, проти були 42, утрималися 11 депутатів.

За поправку до резолюції про передачу Савченко третій стороні проголосував 171 делегат, проти - 10, утрималися 13. За поправку про 24 години проголосували 173 делегати, проти - 12, утрималися 18.

Як передає кореспондент "Української правди" зі Страсбурга, згідно з домовленостю з російською стороною, яка була затверджена на закритому засіданні Моніторингового комітету, у текст зазначеного параграфа додали можливість передати Савченко не Україні, а іншій державі.

Підсумкова норма звучить так: "Асамблея закликає російську владу звільнити Савченко протягом 24 годин і повернути її Україні, або передати третій стороні".

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Як раніше повідомляв УНІАН, до резолюції про повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи запропоновані поправки, що передбачають звільнення протягом доби української льотчиці Надії Савченко, негайне звільнення Криму і відновлення його статусу як української території.

"Висунуто вимогу звільнити її протягом доби і повернути в Україну, або в іншу третю країну", - сказав співрозмовник агентства.

Також потрібно, щоб Росія звільнила всіх полонених і заручників, які незаконно перебувають на території РФ, повернула контроль за всім українським кордоном українським прикордонникам.