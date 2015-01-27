ПАРЄ схвалила поправку щодо необхідності звільнення льотчиці Савченко

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила поправку до резолюції щодо України, в якій йдеться про необхідність звільнення народного депутата Надії Савченко, повідомляє Українська правда.

Жоден із депутатів, в тому числі російські, не виступив проти, голосування профільного комітету було одностайним – на ньому росіяни також голосували "за".

Таким чином, формальне голосування не проводилося, норму про Савченко було затверджено автоматично. Найближчим часом на дебатах у Страсбурзі буде розглянута також норма про те, щоб вимогу про звільнення було поширено на всіх "в’язнів війни", які перебувають у в’язницях РФ.

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Розгляд резолюції триває.

Як повідомлялося, російська делегація у Страсбурзі неодноразово змінювала публічну позицію щодо звільнення Савченко через проведення кулуарних переговорів.