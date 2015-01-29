Померла авторка "Тих, що співають у терні"

Їй було 77 років. Причини смерті письменниці не повідомляються, пише Медуза з посиланням на Sky News Australia.

Колін Маккалоу народилася в 1937 році в Новій Зеландії. Перш ніж стати письменником, Маккалоу, яка отримала медичну освіту, займалася нейропсихологією. Вона працювала в Сіднеї, Лондоні, а потім переїхала до США, де викладала на відділенні неврології Єльської медичної школи при Єльському університеті.

Читайте такожПомер легендарний грецький співак Деміс РуссосЛітературний успіх прийшов до Маккалоу після виходу роману «Ті, що співають у терні» 1977 року. Хоча критики були не найкращої думки про літературні чесноти книги, сага про кілька поколінь австралійської сім'ї відразу стала бестселером. У 1983 році за книгою був знятий мінісеріал, який також став популярним.

Маккалоу всього написала понад 20 романів, частина з яких присвячена історії Стародавнього Риму.