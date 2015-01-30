АП: Рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії є надзвичайно важливим

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"Проведення засідання та ухвалені Радою ЄС висновки в черговий раз засвідчили безкомпромісну та солідарну підтримку Європейським Союзом територіальної цілісності, суверенітету та незалежності Української держави. У Висновках чітко вказано на відповідальність Росії, яка збільшує підтримку бойовиків", - наголосив Чалий.

"Повністю поділяємо позицію, викладену у висновках, що повноцінна реалізація Мінських домовленостей є основою для мирного врегулювання ситуації в Україні на принципах поваги територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, включаючи питання Криму", - сказав він.

За його словами, надзвичайно важливим стало ухвалене Радою ЄС рішення про продовження режиму санкцій щодо Росії. Зокрема, до вересня поточного року будуть продовжені обмежувальні заходи щодо 132 осіб та 28 компаній, які причетні до дестабілізації ситуації в Україні. Протягом тижня має бути підготовлений додатковий перелік осіб та компаній, які будуть включені до санкційного списку під час наступного засідання Ради ЄС 9 лютого.

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"Рішення щодо подальшого посилення секторальних санкцій щодо Росії, яке має сприяти виконанню Мінських домовленостей, буде підготовлено та винесено на розгляд чергового засідання Європейської Ради на рівні глав держав та урядів", - додав Чалий.