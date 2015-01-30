Маріуполь таки визнав Росію агресором

У Маріуполі почалася позачергова сесія міськради, на якій депутати з другого разу визнали Росію країною-агресором, а "ДНР" і "ЛНР" - терористичними організаціями.

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Біля входу в ДК " Молодіжний депутатів зустрічає пікет.

Близько ста людей прийшли до будівлі, де після спалення мерії проходять сесійні засідання. Вони тримають в руках плакати "Путін - вбивця Східного", "Федай, кому служиш?", "Маріуполь - це Україна".

При вході в будівлю активісти освистують тих депутатів, яких знають в обличчя. А деяких навіть обшукують.

Ситуація перед початком сесії була напружена.

Як передає кореспондент 0629 із залу засідань, на сесію прибули 39 депутатів. Кворум для роботи мався.

Міський голова зачитав проект резолюції, в якій чітко звучать слова: депутати Маріупольської міської ради просять визнати Росію країною-агресором, а "ДНР" і "ЛНР" - терористичними організаціями.

Незгоду з такою постановкою питання висловив координатор "Зеленого центру" Метінвесту Сергій Магера. Він сказав, що визнання Росії агресором - не є шлях до мирного врегулювання конфлікту. Його освистали.

Після чого почалося голосування. Одним голосом проти рішення було прийнято.