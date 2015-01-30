Лутковська назвала арешт Чийгоза "правовим сюрреалізмом" і зневагою до Конституції

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

«Випадок з арештом в.о. голови Меджлісу кримськотатарського народу – це правовий сюрреалізм. Інакше назвати я це не можу, бо на українській території, згідно з українським законодавством, ця людина мала право проводити мирне зібрання. На сьогодні немає спеціального закону, який би регулював питання проведення мирних зібрань, але в нас є конституційна норма, і ця особа мала право користуватись своїм правом абсолютно беззаперечно. Власне, за те, що вона скористалась правом, згідно з українською Конституцією, її зараз запроторили за грати і сьогодні зранку у неї проводиться обшук. Це просто, як на мене, показник того, наскільки не поважає окупаційна влада законодавство - як національне українське, так і міжнародне… Зрозуміло, що буде звернення до ЄСПЛ, зрозуміло, що буде рішення на користь цієї людини», - наголосила Омбудсмен.

Читайте такожУ Криму в будинку в. о. голови Меджлісу Чийгоза проводять обшукУ свою чергу лідер Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що перспективи звільнення Чийгоза є досить примарними. «Ми маємо адвоката, котрий з ним працює. Також правозахисні організації, у тому числі Гельсінська спілка, теж готові в будь-який час підключитись. Дякую їм за такі пропозиції. Перспективи дуже примарні. Якщо особа, яка називає себе прокурором, уже вчора в ефірі сказала, що Ахтему загрожує позбавлення волі до 10 років, значить, вони це зроблять… Потрібно шукати вирішення цих всіх питань в іншому аспекті – міжнародному, щоб зупинити агресора. І мені хотілось би, щоб це відбулось якнайшвидше, щоб Ахтем Чийгоз помінявся з пані Поклонською камерою», - сказав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Київський райсуд Сімферополя прийняв рішення про арешт Чийгоза до 19 лютого.

Так званий прокурор Криму Наталія Поклонська зазначила, що «Чийгозу інкримінується ст. 212 ч. 1 Кримінального кодексу Російської Федерації (організація масових заворушень), яка передбачає позбавлення волі терміном до 10 років». «Чийгоз звинувачується у тяжкому злочині. Це ст. 212 Кримінального кодексу Російської Федерації. І як наслідок цього злочину, є дві жертви – дві смерті, а також є постраждалі з різним ступенем тілесних ушкоджень», – заявила Поклонська.

Чийгоз був затриманий 29 січня. За словами офіційного представника Слідчого комітету РФ Володимира Маркіна, Чийгоза затримано «за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях». «Слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету по Республіці Крим у рамках розслідування кримінальної справи про організацію та участь у масових заворушеннях затримано одного з лідерів громадської організації Меджліс кримськотатарського народу Чийгоза», – зазначив Маркін. За його інформацією, йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли відбулася акція протесту за участі Меджлісу в Сімферополі, біля будівлі кримського парламенту.

Сьогодні, 30 січня, Чубаров повідомив, що в будинку Чейгоза у Криму проводиться обшук.