Керрі їде до Києва

Державний секретар США Джон Керрі відвідає 5 лютого Київ і зустрінеться з президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та членами парламенту, повідомили сьогодні в Державному департаменті, повідомляє Радіо Свобода.

Цей візит має на меті наголосити на твердій підтримці США Україні і її народові, мовиться у заяві.

Після цього Керрі вирушить до Мюнхена, де 6–8 лютого братиме участь у 51-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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Там він виступить разом із міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і також матиме низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, повідомляє Держдепартамент.

США виступають як один із головних союзників України в її нинішньому протистоянні агресії Росії.

Мюнхенська конференція з питань безпеки є одним із головних щорічних заходів у цій галузі, у ній беруть участь провідні політики світу.