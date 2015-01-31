Порошенко звільнив голову РДА на Черкащині за корупцію
18:31, 31 січня 2015Політика
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Юрій Нечай звільнений з посади голови Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області.
REUTERS
Відповідне розпорядження підписав президент Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.
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Згідно з документом, Нечай звільнений у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого його притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених законом "Про засади запобігання і протидії корупції".
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