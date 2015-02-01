Бойовики і Москва поставили хрест на Мінських угодах - Більдт

18:02, 01 лютого 2015
Політика
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Проросійські терористи і Росія більше не сприймають Мінські угоди.

УНИАН

"Проросійські сепаратисти більше не сприймають угоди, підписані в Мінську. Це стало зрозуміло із вчорашньої доповіді ОБСЄ. А за ними - Москва", - написав колишній глава МЗС Швеції Карл Більдт у Twitter.

Нагадаємо, раніше учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі констатували зрив переговорів через позицію так званих "ДНР" і "ЛНР". Представники ТКГ закликали сторони, зважаючи на серйозне погіршення на місцях, до широкого виконання мінських домовленостей.

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