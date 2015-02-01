Бойовики і Москва поставили хрест на Мінських угодах - Більдт
18:02, 01 лютого 2015Політика
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Проросійські терористи і Росія більше не сприймають Мінські угоди.
Це стало зрозуміло з доповіді ОБСЄ, заявив Більдт / УНІАН
"Проросійські сепаратисти більше не сприймають угоди, підписані в Мінську. Це стало зрозуміло із вчорашньої доповіді ОБСЄ. А за ними - Москва", - написав колишній глава МЗС Швеції Карл Більдт у Twitter.
Russian separatist no longer accept Minsk agreement. Clear from @osce yesterday. And them is behind Moscow. http://t.co/CetyzibiEn
- Carl Bildt (@carlbildt) February 1, 2015
Нагадаємо, раніше учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі констатували зрив переговорів через позицію так званих "ДНР" і "ЛНР". Представники ТКГ закликали сторони, зважаючи на серйозне погіршення на місцях, до широкого виконання мінських домовленостей.
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