Бойовики і Москва поставили хрест на Мінських угодах - Більдт

"Проросійські сепаратисти більше не сприймають угоди, підписані в Мінську. Це стало зрозуміло із вчорашньої доповіді ОБСЄ. А за ними - Москва", - написав колишній глава МЗС Швеції Карл Більдт у Twitter.

Russian separatist no longer accept Minsk agreement. Clear from @osce yesterday. And them is behind Moscow. http://t.co/CetyzibiEn - Carl Bildt (@carlbildt) February 1, 2015

Нагадаємо, раніше учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі констатували зрив переговорів через позицію так званих "ДНР" і "ЛНР". Представники ТКГ закликали сторони, зважаючи на серйозне погіршення на місцях, до широкого виконання мінських домовленостей.