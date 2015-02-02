Яценюк відвідає Запоріжжя
11:20, 02 лютого 2015Політика
569 0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні з робочим візитом відвідає Запорізьку область.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, анонсуючи візит глави КМУ, планом поїздки передбачено відвідини прем'єр-міністром України мобільного містечка для вимушених переселенців з Луганської і Донецької областей на території Південного мікрорайону Запоріжжя, ДніпроГЕСу, а також зустріч з активом Запорізької області в Запорізькій ОДА.
Читайте такожЯценюк: З Дебальцевого евакуювали вже тисячу осіб
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter