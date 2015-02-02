Яценюк відвідає Запоріжжя

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, анонсуючи візит глави КМУ, планом поїздки передбачено відвідини прем'єр-міністром України мобільного містечка для вимушених переселенців з Луганської і Донецької областей на території Південного мікрорайону Запоріжжя, ДніпроГЕСу, а також зустріч з активом Запорізької області в Запорізькій ОДА.

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