Організаційні зміни в "Айдарі" не торкнуться особового складу

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

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Для виконання особливо важливих завдань батальйон "Айдар" буде додатково посилено, а військовослужбовці споряджені всім необхідним. Зміни торкнуться лише перереєстрації номерів військової частини і заміни печатки. Це робиться з метою виключення можливості зловживань з печаткою і документами, які були втрачені і можуть стати інструментом в махінаціях окремих осіб, йдеться в повідомленні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що батальйон "Айдар" збираються розформувати. Через деякий час в самому батальйоні цю інформацію спростували.