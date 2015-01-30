Організаційні зміни в "Айдарі" не торкнуться особового складу
11:29, 30 січня 2015Війна
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Організаційні зміни, які відбуваються в батальйоні "Айдар", не торкнуться особового складу підрозділу.
Зміни в "Айдарі" не торкнуться особового складу / УНІАН
Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.
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Для виконання особливо важливих завдань батальйон "Айдар" буде додатково посилено, а військовослужбовці споряджені всім необхідним. Зміни торкнуться лише перереєстрації номерів військової частини і заміни печатки. Це робиться з метою виключення можливості зловживань з печаткою і документами, які були втрачені і можуть стати інструментом в махінаціях окремих осіб, йдеться в повідомленні.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що батальйон "Айдар" збираються розформувати. Через деякий час в самому батальйоні цю інформацію спростували.
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