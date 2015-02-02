В Україну приїде місія ЄС з реалізації безвізового режиму

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Ради реформ при президентові України.

Читайте такожДата запровадження безвізового режиму України з ЄС може бути визначена у травні - МЗС Польщі

"Четвертого числа приїжджає місія Європейського Союзу з питань аналізу виконання нами всіх стадій щодо безвізового режиму, і чекаємо того, що Україна отримає не просто позитивний сигнал, а все-таки Україна отримає такий самий правовий режим безвізових поїздок українських громадян до країн-членів Європейського Союзу, який є сьогодні для європейських громадян в Україні", - сказав Яценюк.

Раніше Арсеній Яценюк заявляв, що у травні ЄС може прийняти рішення про безвізовий режим з Україною.