Росія через санкції не дозволить місії ПАРЄ відвідати Савченко
03:08, 03 лютого 2015Політика
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Росія не пустить до Надії Савченко і в Крим спеціальні місії від ПАРЄ.
REUTERS
Голова міжнародного комітету Держдуми Олексій Пушков заявив, що Москва буде підтримувати контакти тільки з тими країнами-членами Асамблеї, які голосували проти антиросійських санкцій, йдеться в сюжеті ТСН.
Відносини з Парламентською Асамблеєю Ради Європи Росія перериває до кінця року, у відповідь на те, що та позбавила її права голосу за агресію в Україні.
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Тому ПАРЄ відмовлено і в намірі зустрітися з ув'язненою українською льотчицею, і в можливості перевірити дотримання прав людини в Криму.
Нагадаємо, ПАРЄ у своїй останній резолюції закликала Росію звільнити Савченко протягом 24 годин.
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