Росія через санкції не дозволить місії ПАРЄ відвідати Савченко

Голова міжнародного комітету Держдуми Олексій Пушков заявив, що Москва буде підтримувати контакти тільки з тими країнами-членами Асамблеї, які голосували проти антиросійських санкцій, йдеться в сюжеті ТСН.

Відносини з Парламентською Асамблеєю Ради Європи Росія перериває до кінця року, у відповідь на те, що та позбавила її права голосу за агресію в Україні.

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Тому ПАРЄ відмовлено і в намірі зустрітися з ув'язненою українською льотчицею, і в можливості перевірити дотримання прав людини в Криму.

Нагадаємо, ПАРЄ у своїй останній резолюції закликала Росію звільнити Савченко протягом 24 годин.