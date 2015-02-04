Петренко виключає призупинення процесу люстрації

00:15, 04 лютого 2015
Політика
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Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що процес люстрації не призупинятиметься, незважаючи на зауваження Венеціанської комісії.

Павло Петренко / Радіо Свобода

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Мова йде не про призупинення люстрації. Ті певні зауваження, які були озвучені експертом Венеціанської комісії, ми обов'язково поправимо", - запевнив міністр.

За його словами, наразі в Україні триває друга хвиля люстрації, коли перевірку проходять найвищі чиновники.

"Питання щодо перевірки прем'єр-міністра, яка тривала три тижні, його перевірили за останні 10 років, це дуже правильний підхід. Він пройшов перевірку", - розповів Петренко.

"У мене була така сама ситуація, хоча я насправді на державній службі трошки більше року, з кінця 2012-го року, але мене перевірили за останні 12 років, незважаючи на те, що я працював у приватному секторі, я був приватним адвокатом. Але це правильно. Я підняв всі свої документи. Фіскальна служба перевірила всі доходи мої і витрати, і дала позитивний висновок, що я пройшов люстраційну перевірку", - додав він.

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Петренко повідомив, що генеральний прокурор і відповідні прокурори направили документи в Фіскальну службу для перевірки, проте результати поки невідомі.

Міністр зазначив, що президент як особа, обрана на виборах, не проходить люстраційну перевірку.

Петренко запевнив, що наразі люстрація призупинена не буде.

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